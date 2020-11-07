أطلق مطورو «واتساب» خدمة «المدفوعات» الجديدة لإرسال الأموال واستقبالها في الهند اعتبارا من (الجمعة)، فيما أكدوا أن الخدمة ستتاح في جميع دول العالم خلال الفترة القليلة القادمة. وتعتمد هذه الميزة على إطار عمل «واجهة المدفوعات الموحدة» (UPI)، لذا إذا كنت تزور الهند فيمكنك استخدامها بشكل سهل ومباشر، عبر 5 خطوات تبدأ بتحديد جهة الاتصال التي ترغب إرسال الأموال إليها، وفي نافذة المحادثة حدد رمز المشبك، واختر «الدفع»، ثم حدد المبلغ المراد إرساله، ثم أدخل رمز UPI PIN الخاص بك الذي أعددته مع البنك الخاص بك، فتصلك فورا رسالة تأكيد تظهر مباشرة في نافذة المحادثة بمجرد إتمام المعاملة.1 حدد جهة الاتصال المستهدفة2 اختر من المحادثة رمز المشبك3 اضغط على كلمة «الدفع»4 حدد المبلغ المراد إرساله5 أدخل رمز (UPI PIN)