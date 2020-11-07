قرر الفنان المصري، تامر حسني، دعم لاعب كرة القدم في النادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، ماديا لعلاجه. إذ خصص ريع أغنيته «ترجع لنا بالسلامة» لعلاج زكريا، بإيداعه في حساب خاص به، وفق ما أكدته كاتبة الأغنية منة عدلي القيعي لبرنامج «إي تي بالعربي» (الجمعة).وطرح حسني أغنية «انت مش لوحدك» قبل أسبوعين، من كلمات القيعي أيضاً، وألحان عبدالرحمن رشدي، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أحمد فهمي وإسعاد يونس، ومن اللاعبين يوسف أوباما، ومروان محسن، وأحمد حسن كوكا، وحققت الأغنية حتى لحظة كتابة هذه السطور مليونين و600 ألف مشاهدة على موقع «يوتيوب» للفيديوهات.ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة، تسبب في ابتعاد اللاعب عن المباريات، وبدء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.