استخرج فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، قفازاً جراحياً من أمعاء طفل توحدي يبلغ من العمر 9 سنوات.



وذكرت صحة بيشة أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من التوحد، وكان لديه استفراغ وإمساك لأيام عدة.



وأضافت: «بعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في الأمعاء، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة واستخراج القفاز من أمعاء الطفل».