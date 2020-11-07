استخرج فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، قفازاً جراحياً من أمعاء طفل توحدي يبلغ من العمر 9 سنوات.
وذكرت صحة بيشة أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات يعاني من التوحد، وكان لديه استفراغ وإمساك لأيام عدة.
وأضافت: «بعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في الأمعاء، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة واستخراج القفاز من أمعاء الطفل».
بيشة: استخراج قفاز جراحي من أمعاء طفل توحدي
استخرج فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، قفازاً جراحياً من أمعاء طفل توحدي يبلغ من العمر 9 سنوات.