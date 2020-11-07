كشفت دراسة إسبانية حديثة أن «الهذيان» أو ما يسمى «ضباب الدماغ» يعد أول عرض للإصابة بفايروس كورونا. ووفق صحيفة «الباييس» الإسبانية، استعرض معدو الدراسة من جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا في برشلونة التأثيرات الأولية للفايروس على الأعضاء الرئيسية لدى المرضى، مؤكدين أن غالبية الأبحاث تركز على كيفية تأثير الفايروس على الرئتين والقلب والكليتين، بينما تؤكد الدراسة أن كوفيد-19 يسبب في مراحله الأولى حين يكون مصحوبا بحمى شديدة، حالة عصبية غريبة من «الهذيان». وقال رئيس الدراسة خافيير كوريا: «هو ارتباك يؤدي للشعور بانفصال عن الواقع وكأنه حلم، وهو مؤشر أولي مؤكد للإصابة قد يسبق الحرارة وفقدان الشم والتذوق».