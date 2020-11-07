يعمل واتساب الشهر الجاري على طرح خاصية جديدة، تسمح باختفاء الرسائل بعد مرور فترة محددة من الوقت.



وستتيح الخاصية الجديدة لمستخدمي التطبيق اختيار اختفاء الرسائل في المحادثات، ليتم حذفها بشكل تلقائي بعد سبعة أيام، وفقاً لبيان أصدره التطبيق.



وستمنح الأداة الجديدة المستخدم خيار تشغيل الخدمة في المراسلات الفردية، أما المجموعات فسيكون الخيار بيد مسؤوليها لاختفاء الرسائل في المحادثات الجماعية.



وحسبما صرح متحدث باسم التطبيق، «نبدأ بسبعة أيام لأننا نعتقد أن الأمر يوفر راحة البال لأن المحادثات ليست دائمة، بينما تبقى (الخاصية) عملية حتى لا تنسى ما كنت تتحدث بشأنه».



ووفقاً للبيان، فإن الميزة الجديدة لن تؤثر على الرسائل المرسلة أو المتلقاة في وقت سابق بالمحادثات.



ويلفت واتساب إلى أن الرسائل المعاد توجيهها لن تختفي في الدردشات الجديدة، حتى لو كانت معدة لتختفي في المحادثة الأصلية.



ورغم إضافة خيار اختفاء الرسائل، إلا أن المستخدم لا يزال قادراً على التقاط صور للشاشة أو نسخها في ملفات أخرى.



وفي ما يخص الصور المعدة للاختفاء، فإنها ستختفي من المحادثة، إلا أنها ستبقى في ملف الصور على الهاتف لو تم تخزينها لدى استقبالها.