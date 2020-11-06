تدرس منظمة الصحة العالمية السلامة البيولوجية في مزارع تربية المنك في بلدان العالم، بعد أن أمرت الدنمارك بإعدام كل حيوانات المنك بها، بعد ظهور فايروس كورونا بينها.

وقالت كبيرة الخبراء الفنيين المعنيين بفايروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، في مؤتمر صحافي في جنيف، اليوم (الجمعة)، إن انتقال الفايروس بين الحيوانات والبشر «مثار قلق»، لكنها أضافت: «التحورات (في الفيروسات) أمر عادي. هذا النوع من التغيرات في الفايروس أمر نتتبعه منذ البداية».

وأضافت فان كيركوف: «نعمل مع المكاتب الإقليمية.. في المناطق التي توجد بها مزارع المنك، وندرس الأمن البيولوجي لمنع حالات الانتشار».

وكانت الدنمارك قالت إنها تعتزم إعدام كل حيوانات المنك لديها وأعلنت إجراءات عزل جديدة صارمة في شمال البلاد لمنع انتشار الفايروس المتحور من الحيوان إلى الإنسان.