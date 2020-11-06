سجلت إيطاليا اليوم (الجمعة) استمرار تفاقم معدلات الإصابة بفايروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» إلى مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة بحوالى 34505 حالات إصابة في 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 34505 إصابات بفايروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق. كما سجلت الوزارة 445 وفاة بالفايروس، ارتفاعا من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 حالة منذ الـ2 من مايو. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفايروس في إيطاليا إلى 40192، لتصبح سادس دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات 40 ألفا، وفقا لموقع (روسيا اليوم). كما ارتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 824879 إصابة منذ بدء الجائحة.