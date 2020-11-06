أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، أن أوروبا تشهد حالياً طفرة إصابات بفايروس كورونا المستجد، داعيا الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهته وعدم إغلاق المدارس إلا كإجراء أخير.

وأضاف: «لا يمكننا أن نتراخى، سنمر بمرحلة عصيبة بعض الشيء، علينا أن نكون صريحين بشأن ذلك».

وقال في مقابلة مع صحفية: «نشهد طفرة في عدد الإصابات مع تسجيل مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط في أوروبا، ونشهد أيضا زيادة تدريجية في الوفيات».

وتحولت أوروبا في الأسابيع الأخيرة إلى مركز للوباء، وتشهد أسرع انتشار له في العالم، ويسجل فيها أكبر عدد من الإصابات، متقدمة على أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وسجلت منطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية، والتي تضم 53 دولة بينها روسيا، أكثر من 11.8 مليون إصابة وحوالى 295 ألف حالة وفاة منذ بداية الوباء، حسب المنظمة.

في الأيام السبعة الماضية، سجلت حوالى 1.8 مليون إصابة جديدة، بالإضافة إلى 19500 حالة وفاة.