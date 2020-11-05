نجح أطباء يابانيون في علاج عدد من المصابين بفايروس كورونا عبر تقنية الإيكمو «ECMO» أو ما يعرف بـ«الأكسجة خارج الجسم». وقدموا نتائج التجربة في دراسة علمية حديثة بعنوان «دعم الحياة خارج الجسم للبالغين المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة». ووفق صحيفة «إندبدندنت» البريطانية (الأربعاء)، يؤكد الأطباء أن ECMO يعمل عل تدوير دم المريض عبر رئة صناعية، تضيف الأوكسجين، وتزيل ثاني أكسيد الكربون قبل عودة الدم إلى المريض، ما يساعد في توفير كمية كافية من الأوكسجين للمريض مع إتاحة وقت للرئتين والقلب للشفاء والراحة.ويقول فريق الأطباء إن الجهاز ساعد 23 مريضا على الأقل، عانوا من حالات حرجة بسبب كوفيد-19، إذ يقوم الجهاز بوظيفة القلب والرئتين، بينما يعمل الجهاز المناعي على مواجهة الفايروس، ما أدى إلى تعافيهم تماما من المرض. فيما يقول رئيس الفريق الدكتور شينهيرو: «يمكن لـECMO أن ينقذ نسبة معينة من المرضى في حالات خطيرة، ومع انتشار الفايروس التاجي والالتهابات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، اتضح أنه الخيار الضروري للمرضى ذوي المضاعفات الشديدة للفايروس المستجد».