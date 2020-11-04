في وقت تتواتر فيه الأنباء عن زواجها للمرة الرابعة، خرجت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن صمتها، وعلقت لأول مرة على ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، قائلة في تصريحات تلفزيونية (الثلاثاء): «لا تمام كده فرحتوا بيا تلات مرات قبل كده، أنا تمام كده أكتر وقت فرحانة فيه من غير جواز الحمد لله».ووجهت يوسف التي تثير الجدل في الوسط الفني بين الحين والآخر، نصيحة لزميلتها التونسية درة، التي احتفلت بزفافها (الإثنين) من رجل الأعمال المصري هاني سعد قائلة: «أنصحها بالصبر وإنها تحاول تنجح حياتها وزواجها». وكانت درة أعلنت قبل أيام عقد قرانها، ونشرت جلسة تصوير تجمعها بعريسها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: «ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات.. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكراً وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانياً».