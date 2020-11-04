كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد تأجيل تصوير «عرش الطاووس»، الجزء الثاني من مسلسل «أم هارون» إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب الموجة الثانية من كورونا. وكتبت الفهد على حسابها في «إنستغرام» (الثلاثاء): «بشكل رسمي تم تأجيل تنفيذ مسلسل (عرش الطاووس) ضمن سلسلة أجزاء (أم هارون) لما بعد الموسم الرمضاني، لأن العمل يتطلب تصويره بإحدى الدول الأوروبية التي أعلنت إغلاقها، ونظرا لما يمر به العالم من ظروف بسبب کورونا وصعوبة تنفيذه في ظل هذه الأوضاع». وأضافت «تم استبداله بعمل آخر درامي كوميدي، سيعلن عنه بعد يومين». يذكر أن «أم هارون» أحدث جدلا واسعاً أثناء عرضه في الدورة الرمضانية الماضية.