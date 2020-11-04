تكشف التقارير التقنية سهولة التعرف على الأشخاص وتحديد مواقعهم من خلال بيانات تجمع بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية، ومن هنا يبرز السؤال، كيف أمنع التجسس على الهاتف؟ ووفق موقع «إنغادجيت» التقني المتخصص ينصح الخبراء باتباع 5 خطوات لحماية خصوصيتك على هاتفك الذكي، وهي: التحقق من إعدادات الخصوصية والموقع الجغرافي للتطبيقات، وحسن إعدادات الموقع، وأوقف تشغيل إعداد سجل الموقع وامسح السجل من الإعدادات، علاوة على ضرورة استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN والتي تشفر نشاطك عبر الإنترنت، والغ الاشتراك في الإعلانات المستهدفة وأزل غير المرغوب فيها، كما يمكنك إيقاف عرض الإعلانات التيلا تهمك، وأخيرا أوقف تشغيل جميع خدمات الموقع على هاتفك.1- التحقق من إعدادات الخصوصية والموقع2- إيقاف تشغيل إعداد السجل ومسحها دورياً3- استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية VPN4- إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة5- إيقاف تشغيل جميع خدمات الموقع على الهاتف