لم تتوقع أسرة عبدالعظيم عبدالقادر طه، بمنطقة الكاملين وسط السودان، عودة ابنهم الغائب بعد انقطاع أخباره منذ 28 عاماً. ووفق صحيفة «السوداني» (الأربعاء)، بدأت القصة من خلال «قروب» على «فيسبوك» تحت وسم «#بسأل_عن_زول»، إذ تمكنت العائلة من التوصل لابنهم الغائب، إثر اكتشافهم أنه يعيش في تشاد منذ سنوات طويلة. ويقول مؤسس القروب الجيلاني العركي: «عثرنا أخيرا على عبدالعظيم بعدما نشرنا حالته على المجموعة». ووثق العركي مقطع فيديو للحظات الفرح التي عمت المنطقة بمقدم الابن الغائب، إذ استقبله والداه وأحباؤه بدموع الفرح، معبرين عن سعادتهم التي لا توصف بلم شمل العائلة بعد غياب دام أكثر من ربع قرن.