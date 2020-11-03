كشف مطورو «فيسبوك» أنهم يختبرون حاليا تقنية جديدة على عدد محدود من الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل «آندرويد» و«آي أو إس». ووفق تقرير نشره موقع «إنغادجيت» التقني المتخصص، سيتمكن المستخدمون الذين يشملهم هذا الاختبار أن يروا زر «Dark mood» في قسم الإعدادات والخصوصية الخاصة بهم ضمن علامة تبويب القائمة.ويمنح الموقع الأزرق خيار تطبيق أو إيقاف تشغيل «الوضع المظلم» لأي شخص، وتتيح أيضا تقنية جديدة لتشغيل الوضع المظلم مثلا في المساء فقط، بحيث يتم تطبيقه عند غروب الشمس وفي الصباح يتم إلغاء تفعيل الوضع المظلم. وكان «فيسبوك» طرح خيار «الوضع المظلم» على مستخدمي موقعه في إصدار «سطح المكتب»، ولكن يبدو أنه في طريقه لتطبيقه بآليات وتقنيات جديدة كليا في نسخة الهواتف المحمولة.