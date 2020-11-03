أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تلقيه لقاحاً ضد «كوفيد-19»، ونشر صورة توثق الحدث على حسابه في «إنستغرام» وكتب: «أثناء تلقي لقاح فايروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ ويعافي الجميع». وأضاف: «نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفايروس». وكانت الإمارات أعلنت منتصف أكتوبر الماضي بدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا الروسي القائم على الفايروسات الغُدِّية، الذي طوره معهد «غاماليا» الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية.