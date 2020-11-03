في وقت يدلي الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم لاختيار رئيس البلاد في انتخابات تحتدم فيها المنافسة بين الرئيس الحالي دونالد ترمب ومنافسه جوزيف بايدن، توقع الدب «بويان»، في حديقة حيوانات في سيبيريا، فوز المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جوزيف بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترمب.وتفحص بويان (الدب البني) بعناية بطيختين رسم على كل منهما وجه المرشحين للرئاسة بحديقة حيوان روييف روشي في مدينة كراسنويارسك السيبيرية. وبعد لحظات من التردد، اختار الدب بايدن، وغرز أسنانه بشغف في البطيخة التي تحمل صورته، وبدأ في التهامها بشدة. أما النمر البنغالي (الأبيض) «بارتيك» فاختار المرشح الجمهوري ترمب للفوز بالانتخابات الرئاسية، بعدما تلاعب بصورة بايدن قبل أن يختار البطيخة التي تحمل صورة ترمب في نهاية المطاف.وعلق مدير حديقة الحيوانات أندريه جوربان: «كانت مواقف ترمب أكثر ثقة في أعين سكان الحديقة»، في إشارة إلى الحيوانات، التي تنبأت في 2016 فوز ترمب بالرئاسة. وتابع: «خلال السباق الانتخابي السابق لترمب، كل حيواناتنا توقعت الأمر بشكل صحيح»، مشيرا إلى أن ترمب «لم يعلق ولم يقل شكرا، ومع ذلك لم نكن غاضبين».يذكر أن الدب «بويان» توقع في عام 2016 فوز ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.