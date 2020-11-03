في وقت تلقت الفنانة التونسية درة رزوق، تهديدات بمجرد الانتهاء من الاحتفال بزواجها أمس من رجل الأعمال المهندس المعماري المصري هاني سعد، بمنعها من الدخول إلى بلادها التي تحظر قوانينها تعدد الزوجات، خرجت درة عن صمتها لتحسم الجدل المثار، مؤكدة في تصريحات إذاعية أنها ليست الزوجة الثانية، وأن زوجها طلق زوجته الأولى قبل الزواج بها.وقالت درة: «أشكر كل من هنأني.. ولمن روجوا هذه الشائعة ويحاولون الاصطياد في الماء العكر ربي يهديكم». وتابعت: «كل شخص حرّ في حياته الشخصية وحرّ في اختياراته.. اخترت رجلا أحبّه والزواج كان تتويجا لعلاقتنا». فيما دعت مطلقي الشائعات إلى الكف عن التطرق إلى حياتها الخاصة التي لا تعنيهم، وفق تعبيرها، لاسيما أن عددا كبيرا من مستخدمي التواصل الاجتماعي انتقدوا زواجها من رجل أعمال متزوج، مشيرين إلى أنها لن تتمكن من دخول تونس بعد الآن، لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات ويجرّمه ما قد يعرضها إلى الملاحقة القضائية، بحسب قولهم.