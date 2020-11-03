حصدت أغنية «ولهان» للمطرب السعودي راشد الماجد، حتى (الثلاثاء)، 34 مليون مشاهدة، منذ طرحها في قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» قبل 3 أشهر. وتقول كلماتها التي كتبها رمز، ولحنها أحمد الهرمي: «تضيق.. وأمِدّ النظر للسما فوق.. واهيم بين أفلاكها يمكن ألقاك.. لا إنت عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تاسعها وش قد أنا أهواك». وخلال الساعات الماضية، أعلن «سندباد الأغنية العربية»، كما يلقبه معجبوه، على حسابه في «انستغرام» أنه سيطرح أغنية جديدة بعنوان «الأسد» مساء اليوم، كما قرر طرح أغنيته «سلامتك» عبر قناته في «يوتيوب» خلال الأيام القليلة القادمة، من ألحان سايد، وكلمات أنور المشيري.