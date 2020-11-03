نُقل أسطورة كرة القدم ومدرب نادي «خيمناسيا إسجريما» دييغو أرماندو مارادونا إلى مستشفى إبينسا كلينك في لابلاتا الأرجنتينية، للخضوع للفحص بعد شعوره بتوعك منذ فترة. ووفق وسائل إعلام محلية (الثلاثاء)، قال مارادونا (60 عاماً): «حالتي الصحية لا تدعو للقلق، وتوقعت نتائج فحص كوفيد-19، وأطمئن الجميع، النتيجة سلبية». وبينما لم يصرح الأطباء بأي معلومات رسمية حول حالة مارادونا المتوج بكأس العالم 1986 مع منتخب بلاده، أكدوا أنه سيظل تحت المراقبة عدة أيام. وخلال السنوات الأخيرة دخل مارادونا المستشفى مرات عدة، وعانى أخيراً من نزيف حاد في المعدة نتيجة أسلوب حياته الصاخب بعد مسيرته الكبيرة كلاعب.