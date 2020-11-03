كشف خبير تكنولوجي روسي إمكانية حذف رسالة واتساب بعد انقضاء الوقت الذي يمنحه التطبيق للمستخدمين للحذف والمحدد بـ68 دقيقة، وذلك منعا للإحراج الذي يتعرض له البعض بإرسال رسالة بالخطأ أو التراجع عن محتواها. ووفق «سبوتنيك» يقول الخبير بافيل مياسويدوف: «بإمكانك تنفيذ ذلك عبر 3 خطوات، أولا: اضبط هاتفك الذكي على وضع الطائرة حتى لا يتلقى رسائل جديدة، ثم عين التاريخ والوقت الأقرب للحظة التي أرسلت فيها الرسالة، مع مراعاة ألا يزيد الفرق على 68 دقيقة محددة، بعد ذلك يمكنك حذف الرسالة في برنامج المراسلة، ومن ثم إعادة الإعدادات والتاريخ الحالي».1 اضبط الهاتف على وضع الطائرة2 عيّن التاريخ والوقت الأقرب للرسالة3 احذف الرسالة من الدردشة