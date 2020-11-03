لظروفه الجوية والبيئية، يتسبب فصل الشتاء في ظهور العديد من الأمراض، وخصوصا لدى الأطفال. ووفق تقرير نشره موقع «ذا هيلث سايت» أخيراً، تنشط الفايروسات في الطقس البارد والجاف، فيصاب الأطفال بالتهابات الحلق ونزلات البرد والإنفلونزا، والأمراض المعوية، والالتهاب الرئوي، وغيرها، ما يستوجب عدم تقديم بعض أنواع الأطعمة مثل الأطعمة السكرية التي تخفض نسبة خلايا الدم البيضاء، والأطعمة الغنية بالهيستامين، إذ تزيد إنتاج المخاط، فيصعب بلع الطعام، مثل البندورة والأفوكادو والباذنجان، ومنتجات اللحوم الحمراء أيضاً لاحتوائها على بروتينات أكثر فتزيد التهابات الحلق. كما تسبب منتجات الألبان زيادة سماكة اللعاب والمخاط أيضاً، ما يعرض حلق الطفل للاحتقان.الأطعمة السكرية (تخفض خلايا الدم البيضاء)الأطعمة الغنية بالهيستامين (تزيد إنتاج المخاط)منتجات اللحوم الحمراء (تزيد التهاب اللوزتين)منتجات الألبان (تحفّز تكرار احتقان الحلق)