مع الموجة الثانية لتفشي فايروس كورونا حول العالم، كثرت الدراسات حول أكثر الأشخاص عرضة للإصابة. وتحذر دراسة روسية حديثة من اتباع «ريجيم النباتات» واستبعاد الحيوانات ما يرفع مخاطر الإصابة بـ«كوفيد-19». ووفق «نوفوستي» الروسية، يؤكد الباحثون أن اللحوم والمنتجات الحيوانية مصادر مهمة للفيتامينات التي لا يمكن للجسم أن يحصل عليها حال تغذى فقط على النباتات، ما يزيد خطر الإصابة بالفايروس المستجد نظرا لضعف المناعة. مؤكدين أنه ليس ممكنا الحفاظ على صحة جيدة إذا اقتصر النظام على النباتات، كما أن عدم الاستهلاك المنتظم للمواد الغنية بالبروتينات، يؤدي إلى تدمير الخلايا واختلال وظائف الأعضاء، ما يزيد مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل أكبر.