نجا قطار مترو هولندي من كارثة، (الإثنين)، بعدما اخترق حاجز توقف ليستقر عند مجسم عملاق لذيل حوت، ما جنب سائق المركبة، التي كانت خالية من الركاب، مصيرا أسود محتماً.

فقد أفلت القطار من خطر الاستقرار في المياه الموجودة على مسافة 10 أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلقا في الهواء مدعوما فقط بذيل مجسم الحوت الضخم.

ولم يصب سائق القطار، الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى في الحادثة التي وقعت بعيد منتصف الليل في سبيكينيسه قرب مدينة روتردام الهولندية الساحلية.

وفي مصادفة لافتة، يحمل المجسم الفني الذي حمى القطار من الهلاك عنوان «أنقذه ذيل الحوت».

يذكر أن السائق خضع للاستجواب في وقت لاحق، وما زال التحقيق جاريا لتحديد سبب الحادثة.