تأخر إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كانت متجهة من هانوي إلى مدينة هو تشي منه، لمدة ساعة (الإثنين)، بعد العثور على أحد الركاب «يتسلى» بإشعال النار في ورق التواليت.

وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» الفيتنامية أن موعد إقلاع الطائرة كان مقررا في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن بينما كانت الطائرة تتجه إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وجدت إحدى المضيفات رجلا - لم يتم الكشف عن هويته - يستخدم ولاعة لإشعال النار في ورق التواليت.

وقالت الخطوط الجوية الفيتنامية في بيان لها، إنه عند اكتشاف الرجل، قام بإطفاء النار سريعا، دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر.

وأبلغ قائد الطائرة برج المراقبة بالواقعة، وقرر العودة بالطائرة. وسلم طاقم الطائرة الراكب لمسؤولي الأمن في المطار، ثم أقلعت الطائرة في الساعة التاسعة صباحا، متأخرة بذلك ساعة عن موعدها.

قال مدير هيئة المطارات الشمالية تران هواي فونج إن نوع الولاعة التي يحملها الراكب ليس محظورا على متن الطائرات، إلا أن استخدامها على متن الطائرة يمثل تهديدا للسلامة.