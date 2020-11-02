أفاد الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، بأن أشخاصا مصابين بفايروس كورونا المستجد رُصدت لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لديهم، وحين أجروا اختبارات لاحقة في أماكن أخرى حصلوا على نتائج عكسية.

وأبدى كوماروفسكي تخوفه من ظهور نتائج سلبية في اختبارات الكشف عن الفايروس لدى أشخاص يعانون من أعراض واضحة للإصابة بالعدوى.

ووفقا لموقع «RT»، أشار كوماروفسكي إلى اختفاء حاسة الشم عند الإصابة بـ«كوفيد-19» ومع ذلك لا يحدث عمليا أي رشح، وسبب ذلك أن الفايروس يصيب خلايا خاصة تدعم الخلايا العصبة المسؤولة عن التذوق والشم.

وأورد طريقة بسيطة لكشف الإصابة بكورونا، عن طريق فرك قطعة قماش بالثوم وتقديمها لمن يعاني من ارتفاع الحرارة، فإذا ميز الراحة فهذا يعني إصابته بنزلة برد عادية، أما عدا ذلك فعليه أن يعزل نفسه في منزله.