طور باحثو معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص المصابين بفايروس كورونا، حتى لو كانوا بلا أعراض عبر صوت السعال. ووفقا لـ«إندبندنت» البريطانية، وجد الباحثون أن المصابين يختلفون عن الأصحاء في طريقة سعالهم، وذلك بتحليل صوت السعال عبر تسجيل صوتي على الهاتف. ونجحت التقنية في تشخيص المرض بنسبة تصل إلى 98.5%. ويقول قائد الباحثين البروفيسور برايان سوبيرانا: «تتأثر الأحبال الصوتية بالمرض ما ينعكس على الصوت أثناء الحديث والسعال، فيما وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على التقنية، وما عليك سوى السعال في هاتفك كل يوم لمعرفة ما إذا كنت مصابا بكورونا أم لا».