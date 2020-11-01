تسبب خطأ ارتكبه مقيم مصري في منطقة الجابرية بالكويت، بخسارته مبلغ 8 آلاف دينار، (26 ألف دولار)، بعدما رمى كيس النقود ظنا منه أنه كيس القمامة.ورمى المقيم المبلغ الذي وصفه بـ«تحويشة العمر»، في حاوية القمامة صباح (الأحد)، وحين عاد لشقته ليتفقد نقوده، فوجئ بأنه رمى الكيس الخطأ، فعاد مسرعا للحاوية، إلا أنه وجدها فارغة، ليؤكد له الجيران أن سيارة البلدية رفعت كل الأكياس قبل دقائق. ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية، تقدم المقيم ببلاغ للجهات الأمنية مرفقا بمستند استلامه المبالغ المفقودة، فباشرت إدارة المباحث إجراءات التحري لمعرفة صحة البلاغ وملابسات القضية.