تقدّم رجل خمسيني يعاني السمنة المفرطة، (السبت)، بدعوى ضد مالك منزله بسبب ضيق المداخل والمخارج، ما حبسه في شقته في بربينيان جنوب غرب فرنسا، وعرض حياته للخطر. وشاركت «الرابطة الوطنية لمكافحة السمنة» في تقديم دعوى البدين آلان بانابيير (53 عاماً) الذي يتعدى وزنه 300 كيلوغرام، المقيم في منزل يفتقر إلى أدنى المقومات الصحية في حي شعبي بوسط المدينة.ويقول محاميه جان كودونييس إن موكله تعرض للسقوط في منزله في يوليو 2019، وأصيب بكسر في ساقه، ولم يتمكن من الحصول على العلاج اللازم، بسبب عدم تمكنه من الخروج من الشقة، ورغم اتفاقه مع مالك المنزل على تدمير واجهة المبنى لإخراجه من الشقة، إلا أن المالك تراجع عن قراره. وأضاف المحامي: «أبلغتني أجهزة الإنقاذ أنها تنتظر حكم المحكمة لنقل البدين الذي يعاني من وضع صحي سيئ ومعقد».