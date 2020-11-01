قضت هيئة المحلفين في تكساس الأمريكية بتغريم شركة «أبل» 503 ملايين دولار (أكثر من نصف مليار دولار)، بعد ثبوت انتهاكها وسرقة تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة على براءة اختراع من شركة أمن البرمجيات «فيرنت إكس». وتناولت المعركة القضائية مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة مثل «آيفون» و«آيباد» و«آيبود تاتش» وفقاً لوثائق المحكمة.وقالت «أبل»: «نشكر أعضاء هيئة المحلفين على وقتهم ونقدر بحثهم في هذه القضية، لكننا نشعر بخيبة أمل من الحكم وسنقدم استئنافا». وأضافت: «استمرت هذه القضية لأكثر من عقد، مع براءات اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا التي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة».بدورها، أكدت «فيرنت إكس» في الدعوى أن وظائف الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التابعة لأبل تستخدم تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع.