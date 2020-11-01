أعلن دكتور العلوم البيولوجية، الأستاذ في جامعة ولاية نوفوسيبيرسك الروسية سيرغي نيتسوف، أن الطريقة الوحيدة لتقليل خطر الإصابة بفايروس كورونا بمعدل 5 مرات، هي ارتداء النظارات الطبية والاستغناء عن العدسات اللاصقة. ووفق صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية (الأحد)، أكد نيتسوف نقلاً عن أبحاث العلماء الصينيين أن الأشخاص الذين يرتدون النظارات أقل إصابة بالفايروس المستجد عن مستخدمي العدسات اللاصقة، وهو اتجاه يتجلى بوضوح في الصين التي كانت بؤرة الفايروس، إذ لا تحظى العدسات بشعبية كبيرة، ويفضل أغلب الصينيين ارتداء النظارات الطبية. ويقول نيتسوف: «لذلك، كان هناك عدد قليل جداً من مصابي كورونا ممن يرتدون النظارات، إذ مثلوا 10% فقط من مرضى كوفيد-19». لافتاً إلى أن القنوات الرئيسية للعدوى هي الأنف والأغشية المخاطية للعينين، وأوصى بشدة بعدم إهمال معدات الحماية بشكل عام وخصوصاً العينين.