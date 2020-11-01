يعود تراجع أداء الكمبيوتر إلى كثرة البرامج، ولاستعادة سرعته يجب تقليل عدد التطبيقات العاملة في وقت واحد، وإزالة التطبيقات التي تستخدم الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي أو طاقة المعالج. ووفق موقع «بيزنس إنسايدر»، استخدم عدد أقل من علامات التبويب في المتصفح، وافحص الجهاز بانتظام بحثا عن الفايروسات والبرامج الضارة باستخدام ميزة الفحص التلقائي، وأعد تشغيل الجهاز بانتظام، (مرتين أسبوعيا)، وثبت محرك أقراص التخزين الصلبة (SSD). ما يضمن تشغيلا أسرع. كما يمكنك استخدام ميزة ReadyBoost في نظام التشغيل Windows 10، ما يتيح استخدام محرك أقراص USB كذاكرة وصول عشوائي إضافية، وأخيرا تعليق استخدام التخزين السحابي.1 قلل التطبيقات العاملة في وقت واحد2 استخدم عددا أقل من علامات التبويب3 تخلص من الفايروسات أولا بأول4 أعد تشغيل الجهاز مرتين أسبوعياً5 علّق استخدام التخزين السحابي