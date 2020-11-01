أعلنت المصرية سمية الخشاب تعاونها لأول مرة مع مواطنها محمد رمضان. وقالت على حسابها في «انستغرام» (الأحد) إنها انضمت لفريق عمل مسلسل «موسى» المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. واعتبرت مشاركتها رمضان، الذي يجسد شخصية سفاح خط الصعيد، عودة جيدة للدراما بعد غياب 3 سنوات عن الساحة، منذ بطولتها في مسلسل «الحلال» مع بيومي فؤاد. وكتبت: «متفائلة بمشاركتي رمضان، ثقة في الله نجاح، دعواتكم لنا بالتوفيق.. يا أحلى جمهور في العالم». ويدور المسلسل حول تشكيل عصابي من المطاريد والمجرمين يثير الرعب في صعيد مصر، ويخرجه محمد سلامة وكتب السيناريو ناصر عبدالرحمن، وينتظر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.