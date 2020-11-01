كشفت شبكة «نتفليكس» تقديمها عرضا بـ16 مليون جنيه إسترليني لنجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام للمشاركة في عمل وثائقي يتضمن لقطات تعرض لأول مرة في مشواره. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، سيشارك بيكهام زملائه السابقين في ريال مدريد ومانشستر يونايتيد والمنتخب الإنجليزي، مع التركيز بشكل أكبر على حياته العائلية، مع زوجته فيكتوريا نجمة فريق «سبايس غيرلز» الغنائي، وأبنائهم الـ4 «بروكلين، روميو، كروز، هاربر». ويتوقع أن يخرج العمل للنور عام 2022. فيما أبدى بيكهام موافقة مبدئية، خصوصا أنه معجب بالعمل الوثائقي «The Last Dance» الذي قُدم على نتفليكس، وتناول قصة حياة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان.