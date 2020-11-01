نسفت دراسة ألمانية حديثة أسطورة الشوكولاتة أكثر المأكولات الجالبة للسعادة، إذ تصدر البصل قائمة 100 سلعة غذائية وحصل على أعلى الدرجات في رغبات المبحوثين، تلاه الجزر والفول والموز والبطاطا وأخيرا الشوكولاتة. ووفق صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية (الأحد)، أكد باحثو جامعة بيرن الألمانية أن فوائد البصل لا تقتصر على جلب السعادة، إذ يحوي مادة «سلفات الآليل» المؤدية لإفراز الدموع ما يخلص العيون من الجراثيم والميكروبات، كما يعالج التهاباتها ويحميها من الإصابة بالسرطان. علاوة على غناه بمركب طبيعي يقوي العظام ويقلل خطر إصابتها بالترقق والهشاشة، خصوصا لدى النساء المسنات الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.