أكد مسؤولون ألمان أن المطار الجديد في العاصمة برلين سيفتح أبوابه (السبت) بعدما تعرض المشروع لعقبات كثيرة دفعت كثيرين إلى وصفه بـ«المشؤوم».

وبحسب تقارير صحفية، فإن مطار براندنبورغ تأخر عن الموعد الذي كان مقررا لاكتماله بنحو عقد من الزمن.

ولم تقف المتاعب عند هذا الحد، بل إن ميزانية المشروع تطلبت إنفاق 4 مليارات يورو إضافية بعدما واجه مصاعب مالية.

أما الأكثر شؤماً في أمر هذا المطار، فهو أن افتتاحه سيجري في ظل وباء كورونا، أي وسط تراجع عالمي لحركة السفر والسياحة.

ومن الطرائف أيضاً، أن المطار سيجري افتتاحه في الـ31 من أكتوبر، أي في اليوم الذي يصادف عيد الرعب «الهالوين».