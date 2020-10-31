فوجئ حضور الحفلة الغنائية للفنان المصري عمرو دياب في ختام مهرجان الجونة السينمائي الرابع (الجمعة) باقتحام شخص للمسرح، وبعد تدخل الحرس الشخصي، قال المقتحم: «أرغب في التقاط صورة سيلفي» مع الهضبة. ووفق وسائل إعلام مصرية، تداول مستخدمو منصات التواصل الواقعة التي انتشرت في مقطع مصور يظهر فيه دياب قائلاً: «معي زجاجة الكحول»، في إشارة إلى اتخاذه الاحتياطات الوقائية ضد فايروس كورونا.وشهدت الحفلة حضور عدد من الفنانين بينهم دينا الشربيني وإلهام شاهين وهاني رمزي وليلى علوي وهالة صدقي. وأشرفت عليها وزارة الصحة المصرية.وفي سياق آخر، طرح دياب أخيراً، أحدث أغنياته «أهه أهه» عبر تطبيق «أنغامي» الموسيقي، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي وميكس عادل حقي، والتي جرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، وهي ثاني تعاون بين «الهضبة» ومطربي اليونان، إذ سبق أن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو «بحبك أكتر»، و«حبيب قلبي»، اللتين طرحتا في عام 1999.