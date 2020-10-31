تمكن هنديان من إقناع طبيب من بني جلدتهما بشراء «مصباح علاء الدين السحري» بمبلغ خيالي، بعدما نفذا خدعة «سحرية» جعلته يقتنع أن ما اشتراه هو المصباح الحقيقي.وألقت السلطات الهندية القبض على رجلين في ولاية أوتار براديش الهندية بتهمه الاحتيال على طبيب بهدف بيعه «مصباح علاء الدين»، بعدما وعدا الطبيب أنه سيجلب له ثروة كبيرة وصحة وسعادة غير مسبوقة. ووفق «بي بي سي»، نفذ الهنديان خدعة غريبة، إذ تظاهرا باستحضار الأرواح بما يتماشى مع القصة المشهورة والمستخلصة من إحدى قصص كتاب «ألف ليلة وليلة» الشهير.ونقلت وسائل إعلام هندية عن الطبيب المخدوع، قوله: «بدأوا يخبرونني عن علاء الدين وزعموا أنهم زاروا منزله أيضاً. وبدأوا في غسل دماغي وطلبوا مني مقابلته»، وأضاف الطبيب الذي أكد أنه التقى به بالفعل، حيث قال «خلال إحدى الزيارات ظهر بالفعل أمامي.. ظهر علاء الدين»، ولم يدرك إلا لاحقاً أن أحد المتهمين كان يرتدي زي الشخصية الخيالية بهدف تنفيذ الخدعة.وأشارت التقارير الإعلامية الهندية إلى أن المشتبه بهم تظاهروا باستحضار الجني من داخل المصباح لإقناع الطبيب بأنه حقيقي. وفي النهاية عرض الرجلان المصباح عليه للبيع، ووعدوه بأنه «سيجلب الثروة والصحة والحظ السعيد» مقابل 15 مليون روبية هندية (201 ألف دولار) لكنهم اتفقوا على دفعة أولى قدرها 310 آلاف روبية (41584 دولاراً)، ليكتشف لاحقاً أنه تعرض للخداع.