أكد القائمون على تطبيق «إنستغرام» تعديل ميزة البث المباشر ما سيجعلها أكثر عملية وفائدة للكثير من المستخدمين.

وأوضح القائمون على التطبيق أن المدة الزمنية للبث المباشر عبر «إنستغرام»أصبحت الآن 4 ساعات بدلا من ساعة واحدة للمستخدمين في مختلف بلدان العالم، وستتوفر الخاصية لمن يملكون تاريخا جيدا في استعمال التطبيق ولم ترد بحقهم أية شكاوى تتعلق بسياسة الاستخدام.

وحسب «روسيا اليوم» سيكون بإمكان المستخدمين أيضا مشاهدة فيديوهات البث المباشر الخاصة بهم على التطبيق لمدة 30 يوما، أي على غرار «القصص» و المنشورات، كما سيتمكنون من تحميل هذه الفيديوهات ونشرها عبر تطبيقات أخرى.

ويرى القائمون على «إنستغرام» أن زيادة مدة ساعات البث المباشر عبر التطبيق ستساعد الكثير من المستخدمين، وخصوصا الذين يستعملون هذه الميزة لأغراض العمل أو الاجتماعات أو بث الفيديوهات المباشرة بهدف التعليم عن بعد.