للمرة الأولى، خطف الفيلم الروائي المصري القصير «ستاشر.. أخشى أن أنسى وجهك» السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي الدولي (الخميس)، ما يعد إنجازا جديدا للسينما المصرية. فيما أكد مخرجه سامح علاء أن الفيلم تفوق على 11 فيلما عالميا تنافست في هذه الفئة، وقال: «سعيد بتحقيق هذا الإنجاز المصري على صعيد مهرجان كان لأول مرة، خصوصا أن معظم الأفلام كانت تفشل في الوصول إلى القائمة القصيرة لأفلام المهرجان».وجاءت دورة هذا العام استثنائية بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم، إثر جائحة فايروس كورونا المستجد، إذ قرر مسؤولو المهرجان إلغاء مسابقة الأفلام الطويلة، مع إقامة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة على مدار 3 أيام.يذكر أن فيلم «ستاشر» الذي يشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في الوقت الحالي، يدور حول «آدم» بطل العمل الذي انقطعت علاقته بحبيبته لأكثر من 80 يوما، لكنه يقرر أن يخوض الطريق الصعب من أجل العودة إليها مرة أخرى.