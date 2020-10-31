حذرت الطبيبة والخبيرة الروسية، ليودميلا لابا، من كبت السعال والعطس بالقوة، ما يضر بالجسم، رغم أن إطلاق الجراثيم والمخاط في الهواء يهدد الآخرين خصوصا في زمن كورونا. وقالت لابا لراديو «سبوتنيك» (السبت): «نعيش في عالم موبوء، ويشعر البعض أن السعال والعطس علامات للإصابة بكورونا، فيضطروا لكتمهما حتى لا يفزع الناس.. ولكن هناك أمراضا عدة غير كورونا تثير السعال أو العطس، أبرزها تفاقم الأمراض المزمنة ما يضطر الجسم لإخراج الجراثيم عن طريقهما ليتخلص من السموم والبكتيريا». ونصحت لابا باستخدام المناديل الجافة والابتعاد عن الآخرين أثناء الإحساس بالعطس أو السعال، لتجنيبهم الجراثيم التي تنقل عبر الهواء لخفتها.