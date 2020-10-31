تصاب العين بالإجهاد مع كثرة تعرضها لأجهزة الكمبيوتر والجوالات، وباتباع 5 خطوات يمكن للمستخدمين حماية أعينهم، خصوصا أصحاب النظر الضعيف، حسبما أكده طبيب العيون محمد بهاء في مداخلة تلفزيونية أمس، مطالبا بارتداء النظارة لتجنب الصداع والزغللة، كما يتوجب على أصحاب الـ40 عاما ارتداء نظارة قراءة، مع الحرص على إضاءة هاتف قوية، والتأكد من إضاءة الغرفة بشكل صحيح ما يضمن رؤية واضحة، علاوة على التأكد من نظافة الشاشة. كما نصح بهاء باعتماد شاشات LCD لقلة إشعاعاتها. مع الحفاظ على مسافة مناسبة بين العينين والشاشة من 30-40 سنتيمترا، واتباع قاعدة تحريك العين بين الحين والآخر لتجنب إجهاد العضلات الخارجية.1 ارتداء النظارة يجنب ضعيفي النظر الصداع2 اعتماد نظارة القراءة لذوي الـ40 عاماً فأكثر3 التأكد من نظافة الشاشة لضمان رؤية واضحة4 اعتماد شاشات LCD قليلة الإشعاعات5 ترك مسافة 30-40 سم بين العين والشاشة