أعلنت وسائل إعلام بريطانية، قبل ساعات، وفاة الممثل الأسكتلندي شون كونري أسطورة السينما العالمية وأشهر وأول من جسد شخصية العميل البريطاني جيمس بوند في سلسلة الأفلام الشهيرة، عن عمر يناهز 90 عاماً.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن كونري، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء نومه خلال وجوده بجزر الباهاما، بعد معاناته صحياً خلال الفترة الماضية.

ولد شون كونري في 25 أغسطس عام 1930 في فونتين بريدج بأدنبرة في أسكتلندا لأبوين فقيرين، واشتهر بدور جيمس بوند في الستينات الميلادية، وقدم العديد من الأفلام ضمن هذه السلسلة، منها «أصبع الذهب» و«كرة الرعد» و«الدكتور نو» و«من روسيا مع حبي» و«أن تعيش مرتين فقط» و«الماس يبقى إلى الأبد»، وفيلم «مارني» الكلاسيكي سنة 1964 مع المخرج العالمي الفريد هيتشكوك، كما برع في العديد من الأفلام الأخرى مثل «اسم الوردة» سنة 1986، و«بعيدا عن اللمس» 1987، و«إنديانا جونز» 1989مع هارسون فورد، و«مطاردة أكتوبر الحمراء» 1990، و«الصخرة» 1996 الذي أرجع أمجاد شون كونري.

وفي عام 2003، اعتزل كونري التمثيل، وكان آخر أفلامه فيلم «عصبة السادة الخارقة».

ونال كونري جائزة الأوسكار عن دور أفضل ممثل مساعد في فيلم «بعيدا عن اللمس» سنة 1988، كما حاز أكثر من 30 جائزة عالمية، وقلد وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة اليريطانية إليزابيث الثانية، واختير عام 1989 كأكثر الرجال أناقة على قيد الحياة.