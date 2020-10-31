قفزت قيمة أسهم شركة عقد المؤتمرات عبر الفيديو «زووم»، مع الارتفاع الهائل في الطلب خلال جائحة كورونا، متجاوزة قيمتها أكثر من شركة «إكسون موبيل»، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم. وحصلت «زووم» على تقييم سوقي قدره 139 مليار دولار، مقارنة بـ 138.9 مليار دولار من «إكسون». واقتربت ثروة مؤسس زووم، إريك يوان، من الضعف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومنذ ظهوره في قائمة فوربس 400 لأغنى أغنياء أمريكا، والتي استندت لأسعار الأسهم من 24 يوليو، تضاعفت ثروته تقريباً، حيث ارتفعت من 11 مليار دولار إلى 21.3 مليار دولار مساء الخميس. وارتفعت ثروة يوان جنباً إلى جنب مع أعمال «زووم»، التي نمت بشكل سريع حيث يستمر ملايين الأشخاص الذين يعملون من المنزل في الاعتماد على خدمات الشركة.