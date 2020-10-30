صوتت نيوزيلندا على إضفاء الشرعية على «الموت الرحيم»، في استفتاء تم بالتزامن مع الانتخابات العامة في البلاد التي شهدت فوز رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بولاية ثانية هذا الشهر.



وحصل التصويت على «القتل الرحيم» على عدد كافٍ من بطاقات الاقتراع بـ «نعم» بمعدل 65.2% ليصبح قانوناً، مما يعني أن نيوزيلندا ستصبح الدولة السابعة في العالم التي تقنن «القتل الرحيم»؛ بحسب «RT».



ونتيجة للتصويت، فاعتباراً من نوفمبر 2021، سيتم السماح للمرضى الميؤوس من شفائهم ولن يبقوا على قيد الحياة لأكثر من ستة أشهر، بترتيب موتهم، بشرط أن يكونوا قد بلغوا 18 عاماً، وأن يكونوا حاصلين على موافقة طبية، وفقاً للتشريعات التي تم إقرارها حديثاً.