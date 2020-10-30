ضمن إطار جهودها لتشجيع أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية على الحفاظ على الصحة البدنية، يستعد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لإطلاق النسخة الثالثة من «معاً نتحرك» التي تتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري، حيث سيتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع شركة الرعاية الصحية العالمية «نوفونوردسك»، التي تهدف إلى تعزيز القدرات العلاجية للأشخاص المصابين بداء السكري أو بأحد الأمراض المزمنة.ويهدف اليوم العالمي للسكري، الذي يعد أكبر حملة توعية عالمية حول مرض السكري، إلى تسليط الضوء على التحديات الصحية المتعلقة بمرض السكري، وتعزيز الجهود الطبية في تقديم العلاج، وتشجيع العمل المستدام للوقاية من المرض. ودعماً لهذه الحملة العالمية، يدعو الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أفراد المجتمع السعودي إلى المشاركة في النسخة الثالثة من سلسلة «معاً نتحرك»، والتي تبدأ في 4 نوفمبر، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري في 14 نوفمبر. ويمكن للكبار المشاركة في تحدي المشي أو الجري لمسافة 21.1 كم، بينما يمكن لصغار السن المشاركة في سباقات المشي أو الجري لمسافة 14 كم، حيث سيحصل كل متسابق في المراحل النهائية على ميدالية، فيما يحصل جميع المتسابقين على شهادات مشاركة.وقال رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال: «نريد أن نرى أفراد مجتمعنا وهم يشاركون في هذه الفعالية الرياضية، على مدار 11 يوماً، وحتى في 14 نوفمبر، من خلال اصطحاب أفراد أسرهم للمشاركة في اليوم العالمي للسكري، كما يمكن للمتسابقين مشاركتنا الفيديو والصور الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمساهمة في تعزيز مستوى الوعي بمرض السكري».وتركز الفعالية الافتراضية على تحسين مستويات الصحة لنحو 4.26 مليون بالغ في المملكة، (أي ما يعادل 18.3% من مجمل السكان)، وأكثر من 7 ملايين بالغ في منطقة الخليج (بنسبة 16.9%)، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسكري، في حين كشفت الإحصاءات أن معدل انتشار مرض السكري في المنطقة جاء على النحو التالي: الكويت 22%، تليها المملكة العربية السعودية، ثم البحرين 16.3%، والإمارات العربية المتحدة بــ 15.4%، وسلطنة عمان بـ 8%.وبحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي لمرضى السكري، فقد سجل العالم خلال العام الماضي نحو 463 مليون إصابة بهذا المرض، مما تسبب في وفاة 4.2 مليون شخص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين بالمرض إلى 578 مليون، وذلك بحلول عام 2030، و700 مليون بحلول عام 2045.