احتجزت الشرطة في مدينة تشونغتشينغ، الصينية، رجلاً ألقى كمية كبيرة من النقود من نافذة شقته إلى الشارع، ما أدى إلى فوضى عارمة في الحركة المرورية.



وألقت الشرطة الصينية القبض على الرجل بعد أن نثر كمية كبيرة من الأوراق النقدية من نافذة شقته في الطابق الـ30. بحسب «الغارديان».



وقالت الشرطة إن الشاب الذي يعتقد أنه كان مخموراً عند ما بدأ في إلقاء النقود من النافذة إلى الشارع، ما أدى إلى توقف حركة السير بعد أن أوقف السائقون سياراتهم وسط الشارع وذهبوا لالتقاط الأوراق النقدية. وعلى الإثر، تم استدعاء الشرطة واعتقل الرجل.



وأكدت الشرطة في بيان أنه تم احتجاز الشاب بتهمة تعاطي المخدرات ويخضع للتحقيق وسيتلقى العلاج.