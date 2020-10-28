أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الموجة الثانية من فايروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى.

وكشف ماكرون في خطاب (الأربعاء)، تسجيل 36437 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، معلنا فرض حجر شامل على كامل الأراضي الفرنسية ابتداء من يوم (الجمعة) مع بعض الشروط، مؤكدا أن جميع المناطق الآن في حالة تأهب عالٍ فيما يتعلق بالوباء.

ورجح أن تكون الموجة الثانية من الوباء أسوأ من الموجة الأولى، مشددا على «أننا بحاجة إلى تدابير جديدة للتصدي للوباء، خصوصا بعد أن غُمرنا بسرعة انتشاره.. نحن لم نفعل ما يجب فعله فيما يتعلق بكورونا».