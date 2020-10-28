رحل الرائد الأكاديمي والناقد العريق الدكتور محيي الدين محسب (1954 - 2020) أستاذ الأدب والنقد السابق في جامعة الملك سعود، إثر أعوام من العطاء البحثي والتدريسي لعلم اللسانيات، ومثاقفات حول علوم الدلالة والأسلوبية وعلم الأصوات وتاريخ الفكر اللغوي، ويعد أبرز المساهمين في العلوم اللغوية عربياً في العقدين الأخيرين، وعمِل محسب أستاذاً لتخصّصات عدّة ضمّت العلوم اللغوية في عدد من الجامعات المصرية والسعودية، وترأس قسم علم اللغة والدراسات السامِيّة والشرقية بـ«كلية دار العلوم» بـ«جامعة المنيا» كما شغل منصب عميد الكلية.من أبرز إنتاجات الباحث الراحل: «اللغة والفكر والعالم»، و«فطرية اللغة بين الأساس البيولوجي والنظرية اللسانية»، و«الثقافة المنطقية في الفكر النحوي»، و«انفتاح النسق اللساني؛ دراسة في التداخل الاختصاصي»، ولعلّ أشهر أعماله كتاب «علم الدلالة عند العرب: فخرالدين الرازي نموذجاً».