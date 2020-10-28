لقي ضابط شرطة فلبيني حتفه بعد أن أصابه ديك بشفرة حادة كانت مثبتة في ساقه بجرح نافذ، إثر مداهمة لمصارعة ديوك غير قانونية، حسبما أفاد مسؤولون فلبينيون.

ونقل كريستيان بولوك، وهو قائد الشرطة في بلدة سان خوسيه بإقليم سامار شمالي الفلبين، على بعد نحو 480 كيلومتراً جنوب مانيلا، إلى المستشفى بعد الحادثة التي وقعت أمس الأول، لكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.

وقاد بولوك فريقا من رجال الشرطة في مداهمة استهدفت مصارعة الديكة غير القانونية في القرية وأمسك بأحد الديوك.

وقال مدير شرطة الإقليم أرنيل أباد إن النتوء المعدني المثبت بساق الديك أحدث قطعاً في الفخذ الأيسر للضابط، ما أدى إلى تمزق شريان الفخذ.

وأضاف في بيان: «لقد كان حادثاً مؤسفاً ومثالاً لسوء الحظ لا أستطيع تفسيره».

وذكر أباد أن 6 أشخاص من المشتبه بهم الذين شاركوا في مصارعة الديوك تم القبض عليهم في المداهمة.