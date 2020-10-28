أثبتت دراسة انخفاض «فيتامين د» لدى أكثر من 80% من 200 مريض بـ«كوفيد -19» دخلوا المستشفى في إسبانيا. وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية المرضى الذين يعالجون من «كوفيد-19» في مستشفى بمدينة سانتاندير الشمالية، يعانون من نقص فيتامين (د).

وبحسب «روسيا اليوم»، قرر الباحثون في جامعة كانتابريا، أن 82% فقط من 216 مريضا لديهم مستويات غير كافية - مقارنة بنحو 47% من الأشخاص في المجموعة الضابطة الذين لم يكن لديهم الفايروس.

و«فيتامين د» الذي يعزز صحة العظام ويدعم وظائف الجهاز المناعي، ينتجه الجسم بشكل طبيعي عندما يتعرض لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه أيضا من تناول الأطعمة مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والفطر والجبن.

وكان المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين الشمس في الدراسة، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فضلا عن قضاء فترة أطول في المستشفى.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون أي صلة بين نقص «فيتامين د» وشدة المرض، مع عدم وجود معدلات أعلى بكثير لدخول وحدة العناية المركزة أو استخدام جهاز التنفس الصناعي أو الوفاة، بين أولئك الذين لديهم مستويات غير كافية من الفيتامين.

وفي الدراسة، أعطيت مكملات «فيتامين د» أيضا من نقطة قبول 19 مريضا، تم تقييمهم بشكل منفصل عن بقية المجموعة.

ومع ذلك، فإن المجموعة التي تناولت المكملات كان لديها «عيب طفيف إلى حد ما» مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوها، إذ يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين، ويحتاجون المزيد من الأدوية للمساعدة في علاج الالتهاب، ووجدوا أنه من المرجح أن يتم قبولهم في وحدة العناية. ولكن الباحثين قالوا إن النتائج يمكن تفسيرها من قبل 6 من أصل 19 شخصا تناولوا المكملات الغذائية، وتناولوا أخيرا الكورتيكوستيرويدات أو مثبطات المناعة في الأشهر الثلاثة السابقة، ما قد يؤثر على شدة مرضهم.